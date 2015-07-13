伊朗代表称有望达成核协议 但不能承诺周二前敲定

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳7月13日 - 据伊朗媒体报道，伊朗一位高级谈判代表周一表达了对与六大国达成核协议的乐观看法，但警告称，仍有一些问题待解决，他不能承诺谈判能在周二晚间之前结束。
“我无法承诺剩余问题能否在今晚或明晚得到解决。一些问题仍悬而未决，在未得到解决之前，还不能轻言已达成协议，”伊朗Tasnim新闻通讯社援引该国副外长Abbas Araqchi在维也纳发表的讲话称。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道，Araqchi补充称，“很有希望。”(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。