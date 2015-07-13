伊朗代表称有望达成核协议 但不能承诺周二前敲定

路透维也纳7月13日 - 据伊朗媒体报道，伊朗一位高级谈判代表周一表达了对与六大国达成核协议的乐观看法，但警告称，仍有一些问题待解决，他不能承诺谈判能在周二晚间之前结束。

“我无法承诺剩余问题能否在今晚或明晚得到解决。一些问题仍悬而未决，在未得到解决之前，还不能轻言已达成协议，”伊朗Tasnim新闻通讯社援引该国副外长Abbas Araqchi在维也纳发表的讲话称。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报道，Araqchi补充称，“很有希望。”(完)

(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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