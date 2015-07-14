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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 15:18 BJT

西方消息人士证实伊朗与六大国达成核协议

路透柏林7月14日 - 知悉谈判的西方消息人士周二证实，伊朗与六大国已经达成核协议，通过放松对伊朗的制裁，换取对该国核计划的遏制。

“是的，达成了协议，”这位不愿具名的消息人士说。

一位伊朗外交官稍早曾表示，协议已经达成。(完)

(编译 艾茂林; 审校 高琦)

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