IAEA与伊朗签定路线图 年底前解决核问题

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透维也纳7月14日 - 国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周二表示，已于当日与伊朗签署路线图，目标是在今年年底前解决该机构针对伊朗核计划的所有问题。
天野之弥表示，未来进入伊朗的Parchin军事基地将会是另一项“安排”的一部分；先前IAEA曾多次寻求进入Parchin军事基地。
他补充称，“到2015年12月15日之前，署长将就所有过去与现在遗留问题提供最终评估。(完)
(编译 张明钧; 审校 王颖)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。