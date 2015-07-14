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时事要闻 | 2015年 7月 14日 星期二 17:24 BJT

IAEA与伊朗签定路线图 年底前解决核问题

路透维也纳7月14日 - 国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周二表示，已于当日与伊朗签署路线图，目标是在今年年底前解决该机构针对伊朗核计划的所有问题。

天野之弥表示，未来进入伊朗的Parchin军事基地将会是另一项“安排”的一部分；先前IAEA曾多次寻求进入Parchin军事基地。

他补充称，“到2015年12月15日之前，署长将就所有过去与现在遗留问题提供最终评估。(完)

(编译 张明钧; 审校 王颖)

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