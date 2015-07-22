伊朗谈判代表称不会接受10年后可再对伊朗施加制裁

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透迪拜7月22日 - 伊朗核谈判高级谈判代表Abbas Araqchi周三称，伊朗不会接受与其核项目相关的制裁在10年后被延长。
Araqchi在电视新闻发布会上称，在制裁举措于10年内过期后再次试图重新施加制裁将违反一周前伊朗与六大国达成的协议。
Araqchi所指的是联合国安理会周一通过的决议内容。联合国安理会决议支持伊朗核协议。如果伊朗在未来10年里违反协议，决议允许重新实施所有联合国制裁。如果伊朗遵守协议，联合国决议的所有条款和措施都将在10年内终止。
但六大国和欧盟本月早些时候对联合国秘书长潘基文称，10年后他们打算寻求将允许重新实施制裁的该机制延长五年。
“联合国安理会决议明确说明协议时间框架为10年，在此之后安理会将不再讨论伊朗该问题，”Araqchi说道。
“如果美国和其他六大国成员称他们希望10年后通过新的决议，允许重新实施制裁，这是违背维也纳协议的，毫无诚信。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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