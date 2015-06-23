伊朗外长称若存在政治意愿 达成核协议的可能性很大

韩国已公布经济指标--2017/1/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
(本文由路透中文网编译提供)
路透卢森堡6月22日（记者 Adrian Croft） - 伊朗外长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）周一称，如果存在政治意愿，在6月30日最后期限前或是之后几天与六大国达成最终核协议的可能性很大。
“我认为……如果存在接受现实的政治意愿，并在我们于洛桑达成的共识基础上向前推进，那么在最后期限前或是到期几天后达成最终协议的可能性很大，”扎里夫说道。他之前会见了法国、德国、英国外长以及欧盟外交政策负责人莫盖里尼（Federica Mogherini）。
“我们讨论了如何在未来几天里加快维也纳谈判进程。”
英国外交大臣哈蒙德表示，官方层面的探讨正在取得进展，但在“一些艰难的领域我们没有达成完全的共识”。
“我们需要看到伊朗方面的一些灵活性，但是……我们无法在明显的红线上让步。如果我们达成协议，该协议必须能经得起验证，”哈蒙德说道。
“我们都同意下周需要向6月30日的最后期限努力，我们将排除万难。”
法国外长法比尤斯（Laurent Fabius）称：“法国希望达成协议，但得是一个强大的协议，而不是一个糟糕的协议。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.2% r 2月12日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.6% -0.4% 1月26日 -0.4% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 -0.4% -0.4% 1月26日 -0.3% 工业生产(m/m) 11月 +1.5% r 持平 r
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子 周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。