伊朗最高领导人哈梅内伊称核协议细节至关重要

路透安卡拉4月9日 - 伊朗最高领导人哈梅内伊(Khamenei)周四称，他既不会支持也不会反对就伊朗核计划谈判和六大强权达成过渡协议，但要求在最终协议达成后立即结束所有的制裁。

他在电视上发表的演讲中说，协议的细节至关重要，美国发布的一份内容概要说明书中的条款和伊朗对协议的观点不同，表明了美国的“邪恶”意图。

“我既不支持也不反对协议，”他说。“关键在于细节，可能的情况是，虚伪的另一方希望在细节中限制我们。”(完)

(编译 秦德兴; 审校 张明钧)

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