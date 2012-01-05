伊朗表示有办法对付欧盟石油禁运

路透伦敦1月4日电（记者 Peg Mackey）---伊朗一名高级石油官员称，伊朗有办法应对欧盟石油禁运威胁以及美国对其施加的压力，计划今年保持每日约230万桶石油出口水准。

欧盟外交官周三称，欧盟周三就禁止成员国进口伊朗石油达成初步的原则性共识，但是尚未决定何时开始实施。

就在欧盟上述立场相关报导出现之前，伊朗国家石油公司(NIOC)国际业务总监S. M. Qamsari接受路透电话采访时表示，伊朗已经考虑数个对策应对欧盟禁止进口该国石油。

"找到替代客户很容易。原本销往欧盟的石油可以卖到中国和其他亚洲国家，或者非洲。伊朗不太可能只是用油罐进行存储，毕竟这只是短期性的解决方案。"Qamsari指出。

他认为今年石油出货量将保持不变，长期或年度合同量也不变。

Qamsari表示，欧盟禁止进口伊朗石油可能增加欧洲消费者的油价负担。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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