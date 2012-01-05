伊朗表示有办法对付欧盟石油禁运

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透伦敦1月4日电（记者 Peg Mackey）---伊朗一名高级石油官员称，伊朗有办法应对欧盟石油禁运威胁以及美国对其施加的压力，计划今年保持每日约230万桶石油出口水准。
欧盟外交官周三称，欧盟周三就禁止成员国进口伊朗石油达成初步的原则性共识，但是尚未决定何时开始实施。
就在欧盟上述立场相关报导出现之前，伊朗国家石油公司(NIOC)国际业务总监S. M. Qamsari接受路透电话采访时表示，伊朗已经考虑数个对策应对欧盟禁止进口该国石油。
"找到替代客户很容易。原本销往欧盟的石油可以卖到中国和其他亚洲国家，或者非洲。伊朗不太可能只是用油罐进行存储，毕竟这只是短期性的解决方案。"Qamsari指出。
他认为今年石油出货量将保持不变，长期或年度合同量也不变。
Qamsari表示，欧盟禁止进口伊朗石油可能增加欧洲消费者的油价负担。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。