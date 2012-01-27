伊朗可能在遭石油禁运前停止向欧盟售油

* 伊朗称欧盟禁止伊朗石油出口将损害欧盟自身利益

* 伊朗议会将讨论抢先停止原油出口

路透德黑兰1月26日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周四表示,如果欧盟对伊朗石油实施新的禁运政策,输家将是欧盟(EU),而不是伊朗.该国议员表示,可能在欧盟定下的截止日期7月1日前中断对欧盟国家出售石油.

"是西方需要伊朗,而伊朗不会因制裁而受损失,"艾哈迈迪-内贾德在欧盟27国周一同意禁止伊朗石油出口之後首次对该问题发表公开评论.

"我们与欧洲的贸易所占比例曾经高达90%,现在已降到10%.我们不需要这个.中断(贸易)吧,我们可以看看谁会倒霉,"他在国家电台播出的讲话摘录中表示.

伊朗曾经表示,欧盟计划在六个月内分阶段实施原油禁运,表明欧盟在停止进口伊朗原油方面存在困难.由於债务危机,欧洲面临前所未有的经济不确定性.欧盟是伊朗第二大石油客户,仅次于中国.

伊朗议会将在周日讨论一项议案,要求政府在欧盟定下的截止日期7月1日之前中断原油出口.欧盟决定在数月後才实施禁令,是为了减轻对希腊、意大利等国的冲击,伊朗是这些国家的主要原油供应国.(完)

--编译 张涛;审校 王洋

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