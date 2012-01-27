伊朗可能在遭石油禁运前停止向欧盟售油

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
* 伊朗称欧盟禁止伊朗石油出口将损害欧盟自身利益
* 伊朗议会将讨论抢先停止原油出口
路透德黑兰1月26日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周四表示,如果欧盟对伊朗石油实施新的禁运政策,输家将是欧盟(EU),而不是伊朗.该国议员表示,可能在欧盟定下的截止日期7月1日前中断对欧盟国家出售石油.
"是西方需要伊朗,而伊朗不会因制裁而受损失,"艾哈迈迪-内贾德在欧盟27国周一同意禁止伊朗石油出口之後首次对该问题发表公开评论.
"我们与欧洲的贸易所占比例曾经高达90%,现在已降到10%.我们不需要这个.中断(贸易)吧,我们可以看看谁会倒霉,"他在国家电台播出的讲话摘录中表示.
伊朗曾经表示,欧盟计划在六个月内分阶段实施原油禁运,表明欧盟在停止进口伊朗原油方面存在困难.由於债务危机,欧洲面临前所未有的经济不确定性.欧盟是伊朗第二大石油客户,仅次于中国.
伊朗议会将在周日讨论一项议案,要求政府在欧盟定下的截止日期7月1日之前中断原油出口.欧盟决定在数月後才实施禁令,是为了减轻对希腊、意大利等国的冲击,伊朗是这些国家的主要原油供应国.(完)
--编译 张涛;审校 王洋
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