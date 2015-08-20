IAEA称伊朗将允许进入帕琴军事基地令人满意

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳8月20日 - 联合国下属的国际原子能机构（IAEA）称，对伊朗将允许该机构进入帕琴（Parchin）军事基地感到满意，一些国家怀疑伊朗过去曾在这里进行与原子弹相关的试验。

如果IAEA不确认伊朗执行了7月14日达成的核协议，针对伊朗的国际制裁就不会解除。

当被问及伊朗是否将被允许进行自我检查从而解除外界对帕琴的担忧时，IAEA称受法律约束需要为与伊朗之间的安排保密。

“路线图的单独安排符合IAEA的核实惯例，满足了IAEA的要求，”IAEA发言人Serge Gas在声明中称。

根据与政治协议一同达成的路线图协议，伊朗需要向IAEA提供有关过去核项目的足够信息，从而让IAEA在年底前出具报告。（完）