IAEA称伊朗将允许进入帕琴军事基地令人满意

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳8月20日 - 联合国下属的国际原子能机构（IAEA）称，对伊朗将允许该机构进入帕琴（Parchin）军事基地感到满意，一些国家怀疑伊朗过去曾在这里进行与原子弹相关的试验。
如果IAEA不确认伊朗执行了7月14日达成的核协议，针对伊朗的国际制裁就不会解除。
当被问及伊朗是否将被允许进行自我检查从而解除外界对帕琴的担忧时，IAEA称受法律约束需要为与伊朗之间的安排保密。
“路线图的单独安排符合IAEA的核实惯例，满足了IAEA的要求，”IAEA发言人Serge Gas在声明中称。
根据与政治协议一同达成的路线图协议，伊朗需要向IAEA提供有关过去核项目的足够信息，从而让IAEA在年底前出具报告。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-