以色列副外长称伊朗核协议是西方国家向伊朗投降

路透耶路撒冷7月14日 - 维也纳的外交官们称六大国与伊朗达成核协议后，以色列副外长Tzipi Hotovely周二指责西方国家向伊朗投降。

“该协议是西方向以伊朗为首的邪恶轴心的历史性投降，”Hotovely在Twitter上写道，这是以色列高级官员首次对该协议发声。“以色列将采取一切手段试图阻止该协议正式签署。”

以色列总理内塔尼亚胡料很快对该协议作出反应。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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