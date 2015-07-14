以色列副外长称伊朗核协议是西方国家向伊朗投降

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷7月14日 - 维也纳的外交官们称六大国与伊朗达成核协议后，以色列副外长Tzipi Hotovely周二指责西方国家向伊朗投降。
“该协议是西方向以伊朗为首的邪恶轴心的历史性投降，”Hotovely在Twitter上写道，这是以色列高级官员首次对该协议发声。“以色列将采取一切手段试图阻止该协议正式签署。”
以色列总理内塔尼亚胡(纳坦亚胡)料很快对该协议作出反应。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”