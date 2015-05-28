伊朗反对派称朝鲜核弹专家4月曾访伊

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月28日（记者 John Irish） - 一个流亡的伊朗反对派组织周四称，今年4月，朝鲜一个由核弹头和弹道导弹专家组成的代表团访问了德黑兰附近的一个军事基地。

该组织名为伊朗全国抵抗委员会（NCRI），曾于2002年揭露伊朗纳坦兹铀浓缩工厂以及在阿拉克一处重水设施。伊朗当局称，有关该国进行核弹研究的指控毫无根据，是敌对势力捏造的。

NCRI援引伊朗国内消息人士的话称，由七人组成的朝鲜国防部代表团4月最后一周在伊朗。该组织称，这是年内朝鲜第三次派团来到伊朗，6月将有一个九人代表团来到伊朗。

“代表团成员包括核专家、核弹头专家和弹道导弹相关领域的专家，包括制导系统。”NCRI称。

以前曾有报道称两国在弹道导弹方面有合作，但报道未获证实。

监控对朝制裁执行情况的联合国专家小组曾指出，朝鲜与伊朗定期交流弹道导弹技术，违反了联合国制裁规定。

NCRI称，朝鲜代表团被秘密带往德黑兰东部、伊朗国防部控制的一处设施。

该组织称，朝鲜代表团与研究和制造核弹头内部部件的“新航天技术研究和设计中心”进行了接触。

路透无法对这些说法进行证实。

国际原子能机构和伊朗官员拒绝就此置评。记者无法联系到朝鲜官员置评。

数位西方国家官员称，没发现最近有朝鲜代表团去过伊朗。(完)