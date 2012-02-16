伊朗称愿意通过“新举措”恢复谈判

蒂勒森与杨洁篪会晤 讨论“互利的”经济关系
路透华盛顿2月28日 - 美国国务院称，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)与中国国务委员杨洁篪周二会面，讨论改善和维护两国之间“互惠互利的经济关系”。
路透维也纳2月16日电（记者 Fredrik Dahl）---伊朗表示，愿意通过“新举措”恢复长期搁置的谈判；法国称这可能意味着伊朗开始公开讨论其核计划。
伊朗首席核谈判代表贾利利致函欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿，路透周四获得该信件。
贾利利在信中称，将采取“新举措”，但是并未详细说明。他提到了“伊朗核问题”，但是没有表明伊朗是否准备好就该问题进行谈判。
法国外长朱佩指出，尽管该信件“含糊不清”，不过看起来暗示伊朗开始公开讨论其核计划。
“本轮对话中，对伊朗的新举措持建设性和正面的态度能够为谈判打下积极的基础。”贾利利在信中写道。
“因此......我建议恢复谈判，从而在大家都同意的时间和地点，采取根本性措施尽早实现可持续性合作。”
贾利利敦促国际社会关注各方面问题，为实现具有“建设性、前瞻性的合作”打下基础。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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