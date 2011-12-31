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时事要闻 | 2011年 12月 31日 星期六 14:46 BJT

伊朗在海湾军演中试射远程导弹

路透德黑兰12月31日电---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六在波斯湾的海军演习中试射了远程导弹。

伊朗於上周在波斯湾开始了为期10天的海军演习，表明对抗以色列或美国对伊朗发动任何攻击活动的决心。

Fars通讯社称："伊朗在波斯湾试射了包括远程导弹在内的几种导弹。"

伊朗周二威胁称，若其成为石油出口禁运对象，伊朗将封锁霍尔木兹海峡，切断石油输出。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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