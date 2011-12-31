伊朗在海湾军演中试射远程导弹

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透德黑兰12月31日电---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六在波斯湾的海军演习中试射了远程导弹。
伊朗於上周在波斯湾开始了为期10天的海军演习，表明对抗以色列或美国对伊朗发动任何攻击活动的决心。
Fars通讯社称："伊朗在波斯湾试射了包括远程导弹在内的几种导弹。"
伊朗周二威胁称，若其成为石油出口禁运对象，伊朗将封锁霍尔木兹海峡，切断石油输出。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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韩国农业、食品与农村事务部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)在声明中称，报恩郡一乳牛场已发现此疫情，该乳牛场位于首尔东南约170公里处(105.63英里)。该乳牛场已将其195只乳牛尽数宰杀以控制疫情。
曾誓言要对伊朗采取更激进政策的特朗普，对伊朗13名个人和12家实体实施制裁。而在伊朗试射弹道导弹后，两天前特朗普政府已将伊朗列为“关注”对象。