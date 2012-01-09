伊朗在接近阿富汗边境地区举行军演

韩国统一部称相信金正男被谋杀
路透首尔2月15日 - 韩国统一部发言人Jeong Joon-hee周三在记者会上表示，韩国政府相信，朝鲜领导人金正恩的同父异母哥哥金正男在马来西亚被谋杀。
路透德黑兰1月7日电---伊朗半官方的Fars通讯社报导称，伊朗周六在与阿富汗接壤的边境地区举行了军事演习。此前，伊朗在海湾地区的海军演习加剧了与西方国家的紧张关系，并推高了国际油价。
Fars通讯社报导称，伊朗革命卫队地面部队司令帕克波尔(Mohammad Pakpour)表示，此次演习"旨在提升伊朗边境地区的安全。"
伊朗革命卫队在海湾地区为期10天的海军演习周一结束，演习恶化了伊朗与美国的关系。美国总统奥巴马批准了对伊朗的石油制裁措施。
伊朗则威胁封锁霍尔木兹海峡，此举推高了国际市场油价；伊朗还发出警告，要求美国航母不要返回在波斯湾的基地。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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