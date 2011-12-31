伊朗推迟远程导弹试射--报导

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透德黑兰12月31日电---伊朗海军副司令穆萨维(Mahmoud Mousavi)否认了国有媒体有关该国在周六海军演习中已经试射远程导弹的报导，称会在未来几天发射导弹。
穆萨维在接受伊朗Press TV采访时表示："未来几天才会进行导弹发射。"
半官方的Fars通讯社和Press TV以及国有媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)此前稍早时候曾报导称，伊朗在周六的演习中试射了包括远程导弹在内的几种导弹。
穆萨维对Press TV表示："未来几天将试射包括地对舰、舰对舰、地对空以及肩射导弹等所有类型导弹。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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