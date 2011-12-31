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时事要闻 | 2011年 12月 31日 星期六 16:53 BJT

伊朗推迟远程导弹试射--报导

路透德黑兰12月31日电---伊朗海军副司令穆萨维(Mahmoud Mousavi)否认了国有媒体有关该国在周六海军演习中已经试射远程导弹的报导，称会在未来几天发射导弹。

穆萨维在接受伊朗Press TV采访时表示："未来几天才会进行导弹发射。"

半官方的Fars通讯社和Press TV以及国有媒体伊斯兰共和国通讯社(IRNA)此前稍早时候曾报导称，伊朗在周六的演习中试射了包括远程导弹在内的几种导弹。

穆萨维对Press TV表示："未来几天将试射包括地对舰、舰对舰、地对空以及肩射导弹等所有类型导弹。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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