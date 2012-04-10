伊朗无意同西方恢复核燃料交换协议--官员

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透迪拜4月9日电---伊朗原子能组织负责人称,该国没有兴趣与西方国家重启核燃料交换协议,不过一旦伊朗获得所需的材料,就可能降低高浓缩铀的产量.
美国官员称,促使伊朗暂停铀浓缩和关闭库姆(Qom)附近的地下核设施,是伊朗与世界主要大国之间谈判的优先要务,双方订於周六复谈.
伊朗媒体周一援引该国外长Ali Akbar Salehi的话称,德黑兰不同意世界大国在核谈判启动之前施加前提条件.
伊朗媒体周一引述该国核能组织负责人Fereydoon Abbasi-Davani的话称,不考虑重启在2009年冻结的核燃料交换协议.根据该协议,外国将向伊朗的研究用反应堆提供浓缩燃料,用於和平目的.
"伊朗不会回头,没有兴趣接受其他国家的20%浓度燃料,因为国家已经作出投资,"伊朗国家新闻机构报导称,Abbasi-Davani周日晚接受采访时作上述表示.
不过,Abbasi-Davani提高了将燃料纯度降回3.5%的可能性,这是反应堆产生核电所需要的浓度水平.
"一旦获得必需的燃料,我们将缩减产量,甚至可能将浓度转变为3.5%,"他说道.(完)
--编译 吴云凌;审校 沈以文
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。