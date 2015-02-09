独家：如果核谈判失败伊朗总统鲁哈尼或下台--伊朗官员

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透安卡拉/纽约2月7日（记者 Parisa Hafezi/Louis Charbonneau） - 伊朗官员称，伊朗外长扎里夫曾警告美国，如果不能达成核协议，伊朗总统鲁哈尼可能下台。
三名伊朗高管称，扎里夫在近几周的多次会议上对美国国务卿克里表达了上述担忧。他们表示伊朗还向其他西方国家提出了这个问题。此前并无相关报导。
扎里夫随后在伊朗外交部网站上发布声明，否认与西方官员讨论过伊朗国内事务。
西方官员称，此举可能只是劝说他们让步的谈判手段；但他们同意，如果谈判失败，鲁哈尼的政治前途将受到严重影响。
伊朗官员对路透称，扎里夫对克里提到了对鲁哈尼前途的担忧。两人近几周多次会面，试图打破僵局，最近一次是周五，在慕尼黑安全会议间隙会面时间超过一小时。
“由于鲁哈尼处在第一线，他自然会受到更多冲击，”一名直接了解扎里夫与克里谈话内容的官员说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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