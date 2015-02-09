《独家新闻》如果核谈判失败伊朗总统鲁哈尼或下台--伊朗官员

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉/纽约2月7日（记者 Parisa Hafezi/Louis Charbonneau） - 伊朗官员称，伊朗外长扎里夫曾警告美国，如果不能达成核协议，伊朗总统鲁哈尼可能下台。
三名伊朗高管称，扎里夫在近几周的多次会议上对美国国务卿克里表达了上述担忧。他们表示伊朗还向其他西方国家提出了这个问题。此前并无相关报导。
扎里夫随后在伊朗外交部网站上发布声明，否认与西方官员讨论过伊朗国内事务。
西方官员称，此举可能只是劝说他们让步的谈判手段；但他们同意，如果谈判失败，鲁哈尼的政治前途将受到严重影响。
伊朗官员对路透称，扎里夫对克里提到了对鲁哈尼前途的担忧。两人近几周多次会面，试图打破僵局，最近一次是周五，在慕尼黑安全会议间隙会面时间超过一小时。
“由于鲁哈尼处在第一线，他自然会受到更多冲击，”一名直接了解扎里夫与克里谈话内容的官员说道。（完）
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
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