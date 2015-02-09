《独家新闻》如果核谈判失败伊朗总统鲁哈尼或下台--伊朗官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透安卡拉/纽约2月7日（记者 Parisa Hafezi/Louis Charbonneau） - 伊朗官员称，伊朗外长扎里夫曾警告美国，如果不能达成核协议，伊朗总统鲁哈尼可能下台。

三名伊朗高管称，扎里夫在近几周的多次会议上对美国国务卿克里表达了上述担忧。他们表示伊朗还向其他西方国家提出了这个问题。此前并无相关报导。

扎里夫随后在伊朗外交部网站上发布声明，否认与西方官员讨论过伊朗国内事务。

西方官员称，此举可能只是劝说他们让步的谈判手段；但他们同意，如果谈判失败，鲁哈尼的政治前途将受到严重影响。

伊朗官员对路透称，扎里夫对克里提到了对鲁哈尼前途的担忧。两人近几周多次会面，试图打破僵局，最近一次是周五，在慕尼黑安全会议间隙会面时间超过一小时。