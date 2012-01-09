伊朗称不久将启用福尔多铀浓缩厂

路透德黑兰1月8日电(记者 Parisa Hafezi)---伊朗原子能机构领导人费雷敦·阿巴西·达瓦尼 (Fereydoun Abbasi-Davani)表示，伊朗将在"不久的未来"开始在深山中进行铀浓缩活动。此举很可能进一步激怒西方国家。

伊朗决定在地下秘密进行核活动，可能会使国际社会和平解决伊朗核纷争的努力复杂化。

伊朗数月来多次表示，准备把最新离心机从纳坦兹(Natanz)搬到圣城库姆附近的福尔多(Fordow)。

阿巴西·达瓦尼表示："福尔多铀浓缩设施将很快投入运行。"

在伊朗报纸Kayhan上发表的文章中，他还表示，福尔多铀浓缩设施可浓缩生产纯度为3.5%和20%的铀。

一名西方官员表示，随着福尔多铀浓缩厂的启用，伊朗发出一个政治信号，即伊朗不会屈从于国际社会呼吁其停止铀浓缩活动的要求。

西方国家因伊朗核活动日益加大经济制裁力度。

一位要求匿名的官员称："我认为这是伊朗方面又一次导致局势升级的举动。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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