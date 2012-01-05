伊朗测试核燃料棒无助於加快原子弹研制--专家

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透维也纳1月4日电（记者 Fredrik Dahl）---伊朗近期宣布在核项目上取得巨大进展，不过看起来无助於加快原子弹研制活动，或许更像是给西方世界看的。
伊朗本周宣布，成功生产并测试了用於核电厂的燃料棒，似乎意在表明制裁未能阻挡该国科技前进的脚步，并增加其与大国可能恢复的谈判过程中的筹码。
"该进展无助於制造原子弹。"美国研究组织军备控制协会（Arms Control Association）的Peter Crail表示。
这可能是伊朗向其敌人发出信号，恢复两年前终结的核燃料互换协议为时已晚，不过一些专家仍认为这是开始建立信任的最佳机会。
"该进展表明伊朗未来可能不再需要从其他国家购买燃料棒，不过这需要数月甚至数年的时间。"哈佛大学肯尼迪学院的副教授Matthew Bunn认为。
即使该进展被确认，也不太可能令西方国家对该国试图生产核武器的怀疑更加深入。伊朗对西方国家的指控予以否认。
不过伊朗也在发出更多和平的信号：邀请联合国高级核观察员访问该国，并建议恢复包括美国、俄罗斯、法国、德国、中国和英国在内的谈判。该谈判已被搁置了很长时间。
"伊朗宣布生产燃料棒，同时呼吁谈判，暗示燃料棒可能更像谈判的筹码。"Crail认为。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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