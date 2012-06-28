伊朗承认原油出口量大幅下降20-30%

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
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路透莫斯科6月27日电---伊朗周三首次承认其原油出口量大幅下降,较正常状况下的每日220万桶减少20-30%.
一位伊朗国家石油公司(NIOC)官员在莫斯科否认石油出口减少是因为受到欧美制裁的负面影响,而是由於油田维护以及出产的原油从出口转为用於精炼.
但伊朗承认出口大幅减少,说明德黑兰当局的政策有所调整.伊朗在此之前一直否认欧美的制裁措施对该国有很大的负面影响,甚至称毫无影响.
"我国原油出口减少了20-30%."NIOC官员Mohammad Ali Emadi用英语表示."其中部分原油将转为在国内进行精炼."
欧盟禁止进口伊朗原油以及为运送伊朗原油的船只提供航运保险,该禁令将於7月1日起生效.在此之前,欧州及亚洲客户大幅减少购买伊朗原油.
Emadi表示,伊朗正常原油出口量为每日220万桶,符合外界预期.若减少20-30%,伊朗原油日出口量将减少44-66万桶,至154-176万桶.
但这仍高於多数第三方的估计,他们预估伊朗6月的原油日出口量减至130万桶.
"我们逐渐开始减少出口,但不是因为制裁,而是为油井进行检查维护,"Emadi称.
他还表示,伊朗希望向印度和巴基斯坦出口更多天然气,以弥补原油出口的减少.伊朗一直渴望向东方出口天然气,但这需要大量投资於管线架设以及液化天然气设施才能做到.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
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