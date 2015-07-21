伊朗外长扎里夫为核协议辩护 对议员们称“我们尽力了”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜7月21日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗外长扎里夫周二对保守派主导的议会称，伊朗大多数条件都获得了尊重，如果不是所有条件的话，为核协议进行辩护。
“我们不能说协议完全有利于伊朗。任何谈判都有得有失。我们当然显示出了一些灵活性，”扎里夫说道。
“我对你们说的和对最高领导人说的一样，我们尽力保护了大多数红线，如果不是全部的话，”扎里夫称，所指说的最高领导人是指哈梅内伊。
核协议仍需要伊朗国家安全委员会和哈梅内伊的批准。
扎里夫对议员们称，联合国决议禁止发展用于携带核弹头的导弹，这不会影响伊朗的导弹项目，因为伊朗没有核导弹项目。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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