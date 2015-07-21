伊朗外长扎里夫为核协议辩护 对议员们称“我们尽力了”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜7月21日 - 伊朗外长扎里夫周二对保守派主导的议会称，伊朗大多数条件都获得了尊重，如果不是所有条件的话，为核协议进行辩护。
“我们不能说协议完全有利于伊朗。任何谈判都有得有失。我们当然显示出了一些灵活性，”扎里夫说道。
“我对你们说的和对最高领导人说的一样，我们尽力保护了大多数红线，如果不是全部的话，”扎里夫称，所指说的最高领导人是指哈梅内伊。
核协议仍需要伊朗国家安全委员会和哈梅内伊的批准。
扎里夫对议员们称，联合国决议禁止发展用于携带核弹头的导弹，这不会影响伊朗的导弹项目，因为伊朗没有核导弹项目。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”