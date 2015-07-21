伊朗外长扎里夫为核协议辩护 对议员们称“我们尽力了”

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月21日 - 伊朗外长扎里夫周二对保守派主导的议会称，伊朗大多数条件都获得了尊重，如果不是所有条件的话，为核协议进行辩护。

“我们不能说协议完全有利于伊朗。任何谈判都有得有失。我们当然显示出了一些灵活性，”扎里夫说道。

“我对你们说的和对最高领导人说的一样，我们尽力保护了大多数红线，如果不是全部的话，”扎里夫称，所指说的最高领导人是指哈梅内伊。

核协议仍需要伊朗国家安全委员会和哈梅内伊的批准。