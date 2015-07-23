伊朗总统鲁哈尼称伊核协议的达成比国内辩论更有价值

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜7月23日 - 伊朗总统鲁哈尼周四称，伊朗与世界大国达成的核协议比国内对其细节的辩论“更有价值”，极力为伊核协议进行辩护。

伊朗伊斯兰革命卫队开始对伊核协议进行攻击，称该协议危及伊朗的安全，并还对联合国安理会周一通过的支持该协议的决议进行攻击。

鲁哈尼电视上播出的讲话中称：“现在他们对在维也纳达成的协议和联合国安理会第2231号决议的每个条款逐一审查。”

“这是好事，但协议的达成比这更有价值，意义更大，”他在德黑兰一个医疗会议上说道。

“作为一名伊朗人，怎能不为我们的谈判团队喝彩呢？”鲁哈尼称，他所指的是伊朗外长扎里夫和伊朗原子能机构负责人萨利希，他们都在讲话现场。

鲁哈尼指出，协议反映了伊朗的意愿，否决协议将忽视人民2013年选他上台时所表达的诉求。

“这是新的历史篇章，并不是发生于7月14日在维也纳达成协议的时候，而是发生于2013年8月4日伊朗人民选举我担任总统的时候。”（完）