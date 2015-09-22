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时事要闻 | 2015年 9月 22日 星期二 18:06 BJT

伊朗和俄罗斯将尽力帮助结束叙利亚危机--伊朗副外长

路透莫斯科9月22日 - 俄新社报导称，伊朗副外长Hossein Amir-Abdollahian周二称，俄罗斯和伊朗将尽一切努力帮助结束叙利亚危机。

“德黑兰和莫斯科打算使用一切可能的方法帮助叙利亚摆脱这场危机，”他在莫斯科的新闻发布会上说道。

他还表示，俄罗斯和伊朗将继续与叙利亚反对派进行对话，但叙利亚总统阿萨德应是政治途径解决危机的一部分。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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