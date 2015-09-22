伊朗和俄罗斯将尽力帮助结束叙利亚危机--伊朗副外长

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月22日 - 俄新社报导称，伊朗副外长Hossein Amir-Abdollahian周二称，俄罗斯和伊朗将尽一切努力帮助结束叙利亚危机。
“德黑兰和莫斯科打算使用一切可能的方法帮助叙利亚摆脱这场危机，”他在莫斯科的新闻发布会上说道。
他还表示，俄罗斯和伊朗将继续与叙利亚反对派进行对话，但叙利亚总统阿萨德应是政治途径解决危机的一部分。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。