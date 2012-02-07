伊朗遭制裁减少原油供应 亚洲炼厂增加从西非采购

路透一项针对西非原油流向的调查显示，亚洲进口西非原油的规模创纪录高点，因对伊朗的制裁导致该国对中国的石油供应减少。

* 亚洲第一季西非原油进口量料为每日182万桶

* 对伊朗的制裁损及对亚洲的石油销售--交易消息人士

* 中国及其它亚洲炼油商重新增加库存

* 转而购买西非原油可能是暂时举措

路透伦敦2月6日电---路透一项针对西非原油流向的调查显示,亚洲进口西非原油的规模创纪录高点,因对伊朗的制裁导致该国对中国的石油供应减少.

贸易和航运行业消息人士称,第一季亚洲进口西非原油规模将创下纪录,因购买伊朗原油的数量减少,中国和印度炼油商正通过其它来源补充库存.

北美、亚洲和欧洲炼油商纷纷购买西非优质低硫原油.西非日渐成为中国、印度和其它亚洲炼油商青睐的燃料来源地.

路透调查显示,3月亚洲国家进口西非石油的平均规模料为每日181万桶,2月将为180万桶,1月184万桶.

2012年第一季平均日进口量料为182万桶,高於2011年第一季所创的前纪录水准每日179万桶,也高於2011年日均值157万桶.

交易商说,定於3月装运的尼日利亚、安哥拉等西非出口国的原油船货并未全部就绪,未来几周总规模可能还会增加.

接近中国国有石油交易公司的消息人士表示,3月从安哥拉进口的原油规模较12月高出20%,主要反映的是从伊朗购买原油的减少.

**比以往高出不少**

"中国公司3月的原油购买量比以往多出不少,这差不多替代了损失的伊朗原油进口,"一名资深西非原油交易员表示.

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但交易和船运消息人士并不能确定,这种趋势是否能持续到第二季度.

目前中资公司正在同伊朗国家石油公司(NIOC)谈判长期购买合同,交易员暗示近期中国进口量减少,可能是迫使伊朗降低价格的策略的一部分.

据接近该谈判的亚洲消息人士称,3月中国自伊朗的原油进口可能较上年月度平均进口量减半,而双方在付款和价格方面的争端也持续到第三个月.

除了增加自西非的原油进口之外,中石化通过旗下的贸易分支--中国国际联合石油化工公司(Unipec)也从沙特、伊拉克、俄罗斯和澳大利亚进口了额外的石油.

交易员称,中石化可能从现货市场购买更多原油满足3月的需求.

中国买家从西非--主要从安哥拉购买了31船的3月原油,2月原油的购买量为30船.

尼日利亚和安哥拉是非洲最大的两个石油出口国,向国际市场的原油供应量最多达每日350万桶.

交易员称,台湾买家也进口西非原油,以替代伊朗原油.今年迄今台湾已经购买了1,400万桶西非原油,较最近的均值小幅增加.

贸易方面的消息人士称,日本也从安哥拉和加蓬进口原油.(完)

--编译 梁睿雪/李春喜;审校 郑茵/张荻

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