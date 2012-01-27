尽管伊朗遭遇石油禁令 今年石油供应料将不减反增

即便欧洲因伊朗核计划对该国实施石油禁运，但今年夏季全球石油供应可能不降反增。在7月1日欧洲实施石油禁运之後，沙特、伊拉克和利比亚原油增产将足以弥补伊朗禁运带来的缺口，这有望体现在油价上。

* 其他国家增产的原油足以弥补伊朗石油出口量缺口

* 沙特阿拉伯、伊拉克和利比亚大幅增加石油产量

* 伊朗原油可能转而输往亚洲

* 市场每日原油供应可能额外增加最多100万桶

路透伦敦1月26日电---即便欧洲因伊朗核计划对该国实施石油禁运,但今年夏季全球石油供应可能不降反增.

虽然欧洲炼厂将不得不从其他渠道购买石油,但他们应不愁找到卖家.

在7月1日欧洲实施石油禁运之後,沙特、伊拉克和利比亚原油增产将足以弥补伊朗禁运带来的缺口,这有望体现在油价上.

仅这三大产油国每日就能增产多达100万桶原油,可能是伊朗对欧盟(EU)原油出口减少规模的两倍.

咨询机构KBC Energy Economics中东北非(MENA)分析师Samuel Ciszuk指出,"今年夏季石油市场供应将会非常充裕,甚至好於目前."

"伊拉克原油出口量有望大幅增长,利比亚生产极为顺利,沙特阿拉伯也将会增产,以弥补一些伊朗供应缺口."

国际货币基金组织(IMF)周三警告称,如果美国和欧盟制裁造成伊朗停止原油出口,全球原油价格可能上涨高达30%.

但石油业高管、贸易商和策略师认为,今年夏季出现严重供应中断的可能性甚微.

尽管对伊朗和西方国家之间的冲突可能扰乱中东石油出口的担忧导致油价攀升,但他们认为,爆发冲突的可能性极低.

随着欧洲经济滑坡和亚洲增长趋缓,石油总需求的增长正受到抑制.

伊朗将继续出售石油,很大一部分输往亚洲,亚洲客户将对以合理价格买到石油而感到欢欣鼓舞.

最终的结果无疑是石油总供应量增加,最初输往亚洲,但最终扩散至全球市场,从而对油价构成下跌压力.(完)

--编译 肖群英;审校 李爽

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