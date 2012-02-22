伊朗在东南亚寻找原油新买主恐落空

路透新加坡2月21日电（记者 Francis Kan/Florence Tan）---炼油商和交易员周二称，伊朗可能无法在东南亚找到原油新买家。这令伊朗遭受西方制裁後寻找替代买家的努力受挫。

东南亚被视为伊朗原油的潜在市场。中国、印度和日本三大买家相继削减伊朗石油进口，使後者不得不努力再找买主。

欧盟宣布将於7月1日开始对伊朗原油实施禁运。作为报复，伊朗已经停止向英国和法国公司出售原油，并表示将向新客户出售原油。伊朗是全球第五大原油出口国。

但是，出於制裁相关问题或无法加工高硫原油等原因，东南亚的炼油厂商不愿或无法购买伊朗原油。

泰国一家炼油厂的高层说：“我们对制裁很担忧。政府部门因美国制裁下令不得购买伊朗原油，因此即使伊朗原油折扣很大，我们也只有获得政府批准後才能购买。”

印尼一位原油交易商称，制裁目标包括与伊朗央行进行交易的金融机构，因此购买原油如何付款也是问题之一。

业内消息人士称，马来西亚国有石油公司Petronas每个季度购买60万桶伊朗原油。他们表示，由於制裁力度加大，该国可以进行付款的银行寥寥无几，该公司目前尚无增加购买量的计划。

消息人士指出，越南唯一的炼厂Dung Quat只能处理低硫原油，并非伊朗原油的潜在客户。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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