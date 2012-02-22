伊朗在东南亚寻找原油新买主恐落空

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透新加坡2月21日电（记者 Francis Kan/Florence Tan）---炼油商和交易员周二称，伊朗可能无法在东南亚找到原油新买家。这令伊朗遭受西方制裁後寻找替代买家的努力受挫。
东南亚被视为伊朗原油的潜在市场。中国、印度和日本三大买家相继削减伊朗石油进口，使後者不得不努力再找买主。
欧盟宣布将於7月1日开始对伊朗原油实施禁运。作为报复，伊朗已经停止向英国和法国公司出售原油，并表示将向新客户出售原油。伊朗是全球第五大原油出口国。
但是，出於制裁相关问题或无法加工高硫原油等原因，东南亚的炼油厂商不愿或无法购买伊朗原油。
泰国一家炼油厂的高层说：“我们对制裁很担忧。政府部门因美国制裁下令不得购买伊朗原油，因此即使伊朗原油折扣很大，我们也只有获得政府批准後才能购买。”
印尼一位原油交易商称，制裁目标包括与伊朗央行进行交易的金融机构，因此购买原油如何付款也是问题之一。
业内消息人士称，马来西亚国有石油公司Petronas每个季度购买60万桶伊朗原油。他们表示，由於制裁力度加大，该国可以进行付款的银行寥寥无几，该公司目前尚无增加购买量的计划。
消息人士指出，越南唯一的炼厂Dung Quat只能处理低硫原油，并非伊朗原油的潜在客户。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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