伊朗局势和货币宽松预期令油价看涨

* 货币宽松的预期亦支撑油价

* 预期油价低於100美元的分析师人数减少

记者 Koustav Samanta 编译 王冠中

路透7月26日电---本月预期未来两年油价在100美元或以下的分析师人数较上月减少,因有伊朗紧张情势,且对全球央行增印钞票的预期盖过了对经济成长的担忧.

周五的路透月度调查显示,30位受访分析师中有八人预期布兰特原油2013年平均价格在100美元或更低,而19位分析师中有六人预期2014年平均油价在100美元或更低.

在6月的调查中,31位受访分析师中有12人预期2013年布兰特原油平均价格在100美元或更低,22名分析师中有九人对2014年做出相同的预期.

"随着中东地缘政治忧虑升高,我们认为略为上修预估是审慎的作法,尤其是短期的预估.尽管如此,我们对前景最主要的看法仍是全球成长疑虑进一步升温,"Gain Capital Group分析师Chris Tevere说.

受到全球经济放缓的影响,布兰特原油价格已从3月触及的年内高点128美元,降至6月的不到90美元.

但在以色列观光客车在保加利亚遭恐怖袭击引发地缘政治紧张情势後,油价已回升到100美元上方.以色列官员指称恐怖袭击是伊朗所发起.

在国际制裁下,伊朗目前的石油出口量是去年的一半不到.

对於伊朗可能就制裁进行报复的担忧,再加上对全球央行可能即将祭出新一轮宽松措施来提振经济的预期,均支撑了油价.

"伊朗对西方制裁的回应是很难预料的.但我们的看法仍是,伊朗应会退让,而不是让危机升级成军事冲突,"Capital Economics的分析师Julian Jessop说.

"而美国和中国可能都需要进一步政策刺激的事实,则凸显出全球需求的脆弱,"Jessop称.

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参看2012年资产表现相关图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)

参看2012年大宗商品表现相关图表,请点选(link.reuters.com/faz36s)

调查显示,2013年布兰特原油平均价格为每桶106.5美元,较6月预估高出1.4美元,有超过三分之一的分析师预期油价在110美元或更高.

今年布兰特原油平均价格料为每桶108.30美元,较6月预估高出0.5美元.

"近来油价受到地缘政治议题推升.然而,基本面因素并未支撑油价.因此,我们认为目前的涨势很快就会丧失动能,"LBBW分析师Frank Klumpp说,他预期布兰特原油今年平均价格为105美元,明年降至100美元.

被同业称作油市永远的多头的高盛给出的预估最高,预期2012年油价在120美元,2013年在130美元.

Capital Economics对2012年的预估最低,为98美元,Raymond James对2013年的预估最低,为80美元.

花旗集团分析师Eric Lee表示,他相信沙特阿拉伯未来一年将持续以接近纪录高位的速度产油,以确保油价不会再次升至新高.他预期布兰特原油今年平均价格108美元,明年99美元.

美国原油平均价格2012年料为95.40美元,2013年料为98.90美元,2014年料为100.9美元.(完)

--译文审校 程琳

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