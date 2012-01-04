伊朗警告美军航母远离波斯湾

路透德黑兰1月3日电(记者 Parisa Hafezi)---伊朗周二威胁称，如果美军航母再次返回波斯湾，伊朗将采取行动。这也是自欧美对其发动新一轮金融制裁以来，伊朗发出的迄今最具挑衅性的声明。

美国驳斥了伊朗的威胁，称此举说明对伊朗的制裁起到了作用。美国五角大楼表示，将继续派遣航母通过波斯湾。

对伊朗石油业的制裁打击了伊朗货币里亚尔。里亚尔周二达到创纪录低点，且在过去一个月中里亚尔兑美元贬值了40%。

伊朗武装部队总司令萨莱希(Ataollah Salehi)表示，因伊朗的海军演习，美国将一艘航母调离了波斯湾，如果该航母再次返回，伊朗将采取行动。

"伊朗不会再重复警告……敌人的航母因我们的演习进入了阿曼湾。我建议并强调，该航母不要再返回波斯湾。"

五角大楼的回应则很微妙，既强调航母会有更多常规行动，又未宣布针对伊朗威胁的任何具体行动。

五角大楼发言人利特尔(George Little)表示："美军在波斯湾地区的部署还将一如既往地继续进行。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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