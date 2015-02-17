伊朗否认哈梅内伊回复奥巴马有关“伊斯兰国”武装的信件

路透安卡拉2月16日 - 《华尔街日报》报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊近期回复了美国总统奥巴马去年10月写给他的信，奥巴马在信中建议与伊朗合作在伊拉克和叙利亚打击“伊斯兰国”武装。伊朗对此予以否认。

“伊朗没有发出过新的信件，”伊朗伊斯兰共和国通讯社周日晚间援引伊朗外交部发言人Marzieh Afkham报导称。“《华尔街日报》的报导是不专业的媒体游戏。”

《华尔街日报》的报导援引了一位未具名伊朗外交官称，哈梅内伊的信件“有礼貌”，但没有作出承诺。

伊朗官员去年11月表示，伊朗政府曾回复过奥巴马之前的信件，但没有明确说是谁回复的。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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