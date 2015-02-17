伊朗否认哈梅内伊回复奥巴马有关“伊斯兰国”武装的信件

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透安卡拉2月16日 - 《华尔街日报》报导称，伊朗最高领袖哈梅内伊近期回复了美国总统奥巴马去年10月写给他的信，奥巴马在信中建议与伊朗合作在伊拉克和叙利亚打击“伊斯兰国”武装。伊朗对此予以否认。
“伊朗没有发出过新的信件，”伊朗伊斯兰共和国通讯社周日晚间援引伊朗外交部发言人Marzieh Afkham报导称。“《华尔街日报》的报导是不专业的媒体游戏。”
《华尔街日报》的报导援引了一位未具名伊朗外交官称，哈梅内伊的信件“有礼貌”，但没有作出承诺。
伊朗官员去年11月表示，伊朗政府曾回复过奥巴马之前的信件，但没有明确说是谁回复的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。