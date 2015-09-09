伊朗最高领袖哈梅内伊称伊朗不会与美国进行核问题之外的谈判（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透迪拜9月9日 - 路透迪拜9月9日（记者 Bozorgmehr Sharafedin） - 伊朗最高领袖哈梅内伊的官方网站周三称，伊朗在7月与世界大国达成核协议以后，不会与美国在任何问题上进行谈判。
这似乎与更为温和的伊朗总统鲁哈尼有所不同，鲁哈尼周二表示伊朗准备与美国探讨解决叙利亚内战的方法。
“我们与美国在核问题上进行谈判有特殊原因。（美国人）在谈判中表现得不错，但我们没有、也不会允许与美国人在其它问题上进行谈判。”
“美国人没有隐藏他们对伊朗的敌意……谈判是他们影响伊朗、强加自己意志的工具，”哈梅内伊对几百名来访者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。