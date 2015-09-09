更新版-伊朗最高领袖哈梅内伊称伊朗不会与美国进行核问题之外的谈判

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增细节；本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜9月9日 - 伊朗最高领袖哈梅内伊的官方网站周三称，伊朗在7月与世界大国达成核协议以后，不会与美国在任何问题上进行谈判。
这似乎与更为温和的伊朗总统鲁哈尼有所不同，鲁哈尼周二表示伊朗准备与美国探讨解决叙利亚内战的方法。
“我们与美国在核问题上进行谈判有特殊原因。（美国人）在谈判中表现得不错，但我们没有、也不会允许与美国人在其它问题上进行谈判。”
“美国人没有隐藏他们对伊朗的敌意……谈判是他们影响伊朗、强加自己意志的工具，”哈梅内伊对几百名来访者说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”