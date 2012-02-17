美情报官员称伊朗不太可能挑起冲突

路透华盛顿2月16日电(记者 Tabassum Zakaria)---美国国防情报局局长勃吉斯中将(Ronald Burgess)周四表示，美国情报机构预测伊朗面对袭击会作出回应，但不太可能挑起冲突，且他们认为以色列尚未作出攻击伊朗核设施的决定。

美国此前加大了对伊朗的制裁力度，双边关系紧张加剧。

勃吉斯还表示，尽管加大了对伊朗的制裁力度，但伊朗领导人还是不太可能放弃核武器计划。

针对遭遇新一轮制裁，伊朗以威胁封锁霍尔木兹海峡作出回应。最近，对以色列可能对伊朗核设施发动攻击，进一步加剧紧张局势的疑虑挥之不去。

勃吉斯在参议院军事委员会(Senate Armed Services Committee)的听证会上表示：“如果遭到袭击，伊朗至少可以临时封锁霍尔木兹海峡，或许还会发射导弹，攻击美军和我们在该地区的盟友。”

“伊朗或许还会尝试征集全球恐怖分子，但情报机构认为伊朗不太可能发起或有意挑起冲突。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：

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