美情报官员称伊朗不太可能挑起冲突

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿2月16日电(记者 Tabassum Zakaria)---美国国防情报局局长勃吉斯中将(Ronald Burgess)周四表示，美国情报机构预测伊朗面对袭击会作出回应，但不太可能挑起冲突，且他们认为以色列尚未作出攻击伊朗核设施的决定。
美国此前加大了对伊朗的制裁力度，双边关系紧张加剧。
勃吉斯还表示，尽管加大了对伊朗的制裁力度，但伊朗领导人还是不太可能放弃核武器计划。
针对遭遇新一轮制裁，伊朗以威胁封锁霍尔木兹海峡作出回应。最近，对以色列可能对伊朗核设施发动攻击，进一步加剧紧张局势的疑虑挥之不去。
勃吉斯在参议院军事委员会(Senate Armed Services Committee)的听证会上表示：“如果遭到袭击，伊朗至少可以临时封锁霍尔木兹海峡，或许还会发射导弹，攻击美军和我们在该地区的盟友。”
“伊朗或许还会尝试征集全球恐怖分子，但情报机构认为伊朗不太可能发起或有意挑起冲突。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：
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