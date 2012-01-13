亚欧盟国支持美国制裁伊朗 但禁运热情暗中打折

路透德黑兰1月12日电（记者 Parisa Hafezi）---美国的亚欧盟国周四表示支持其限制伊朗石油出口的计划，不过对随之而来的经济痛楚的忧虑抑制了禁运热情。伊朗表示禁运不会阻止其核计划。

美国总统奥巴马於新年前夕签署法案，拒绝向伊朗石油买家提供美元，意在削弱伊朗石油出口，逼迫伊朗在核问题上作出让步。主要的伊朗石油买家采取相应行动，在迎合美国的要求和对伊朗石油的渴求中纠结。

日本周四承诺采取具体行动，减少从伊朗的石油进口，回应到访的美国财政部长盖特纳的要求；去年的海啸导致日本核电供应减少，将日本经济拖入深度萧条。

不过日本也不是毫无保留地给予支持。日本财务大臣安住淳表示，日本10%的石油进口来自伊朗。"我们愿意采取具体行动，进一步降低从伊朗的石油进口，不过要按计划行事。如果完全不从伊朗进口石油，日本将遭遇巨大冲击。"

日本内阁官房长官藤村修随後称，减少自伊朗的石油进口仅是多个选择之一，试图以此弱化安住淳的承诺。日本首相野田佳彦对盖特纳表示，担心美国制裁伊朗可能给日本和全球经济带来的影响。

如何找到伊朗石油的替代品，影响亚洲各国政府追随美国制裁伊朗的意愿。尽管沙特阿拉伯准备提供帮助，但是该国产量和出口提升的空间并不明朗。伊朗是石油输出国组织(OPEC)第二大出口国，仅次于沙特阿拉伯。

韩国知识经济部部长洪锡禹（Hong Suk-woo）在接受路透采访时表示，目前断言韩国是否会削减来自伊朗的石油进口"还为时过早"。"我们的基本出发点是配合美国。"洪锡禹称。

欧盟在伊朗问题上与美国走得更近。欧盟外长料於1月23日同意限制伊朗石油进口。

"我们预计（欧盟）将以缓慢和渐进的方式进行，直至最终实现完全禁运。欧洲与美国一样，担忧脆弱的经济以及油价的飙升，忧虑程度甚至高於美国。"法国兴业银行(Societe Generale)的维特纳（Mike Wittner）说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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