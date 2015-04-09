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时事要闻 | 2015年 4月 9日 星期四 17:28 BJT

伊朗总统呼吁停止在也门的空袭

路透迪拜4月9日 - 伊朗总统鲁哈尼呼吁沙特及其阿拉伯盟国停止在也门的空袭，称他们不会成功，并表示该地区国家应该寻求政治解决方案。

“也门这样伟大的国家不会屈服于轰炸。让我们一起想想怎么结束战争，想想停火，”鲁哈尼周四发表电视讲话称。

“让我们准备将也门人带到谈判桌上，从而为他们的未来做决定……让我们接受也门的未来在也门人民手中而不是他人手中这个现实。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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