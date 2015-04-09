伊朗总统呼吁停止在也门的空袭

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透迪拜4月9日 - 伊朗总统鲁哈尼呼吁沙特及其阿拉伯盟国停止在也门的空袭，称他们不会成功，并表示该地区国家应该寻求政治解决方案。
“也门这样伟大的国家不会屈服于轰炸。让我们一起想想怎么结束战争，想想停火，”鲁哈尼周四发表电视讲话称。
“让我们准备将也门人带到谈判桌上，从而为他们的未来做决定……让我们接受也门的未来在也门人民手中而不是他人手中这个现实。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
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