伊朗外长呼吁成立新的也门政府

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透阿斯塔纳4月13日（记者 Raushan Nurshayeva） - 伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用。此番言论可能激怒沙特阿拉伯。
“我有幸参加了创建阿富汗政府的波恩会议。实际上（阿富汗政府）并不是我们创建的，而是阿富汗人创建的……这样的事情也可以发生在也门。”扎里夫在哈萨克斯坦访问时发表演讲称。
扎里夫再次呼吁停止以沙特为首对也门的空袭。
“桥梁、工厂和医院遭到轰炸，这只会加深敌意。因此我们需要停止这一切。”扎里夫说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。