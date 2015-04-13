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时事要闻 | 2015年 4月 13日 星期一 17:52 BJT

伊朗外长呼吁成立新的也门政府

路透阿斯塔纳4月13日（记者 Raushan Nurshayeva） - 伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用。此番言论可能激怒沙特阿拉伯。

“我有幸参加了创建阿富汗政府的波恩会议。实际上（阿富汗政府）并不是我们创建的，而是阿富汗人创建的……这样的事情也可以发生在也门。”扎里夫在哈萨克斯坦访问时发表演讲称。

扎里夫再次呼吁停止以沙特为首对也门的空袭。

“桥梁、工厂和医院遭到轰炸，这只会加深敌意。因此我们需要停止这一切。”扎里夫说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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