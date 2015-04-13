伊朗外长呼吁成立新的也门政府

路透阿斯塔纳4月13日（记者 Raushan Nurshayeva） - 伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用。此番言论可能激怒沙特阿拉伯。

“我有幸参加了创建阿富汗政府的波恩会议。实际上（阿富汗政府）并不是我们创建的，而是阿富汗人创建的……这样的事情也可以发生在也门。”扎里夫在哈萨克斯坦访问时发表演讲称。