伊朗对也门冲突将达成停火协议表示乐观--Tasnim通讯社

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透迪拜4月21日 - 根据伊朗Tasnim通讯社报导，伊朗副外长表示，对于周二稍晚将宣布的也门(叶门)冲突停火协议感到乐观。
“在经过诸多努力后，我们对未来几个小时看到也门军事袭击达成停火表示乐观，”Tasnim引述伊副外长Hossein Amir Abdollahian的话表示。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。