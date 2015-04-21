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时事要闻 | 2015年 4月 21日 星期二 17:22 BJT

伊朗对也门冲突将达成停火协议表示乐观--Tasnim通讯社

路透迪拜4月21日 - 根据伊朗Tasnim通讯社报导，伊朗副外长表示，对于周二稍晚将宣布的也门(叶门)冲突停火协议感到乐观。

“在经过诸多努力后，我们对未来几个小时看到也门军事袭击达成停火表示乐观，”Tasnim引述伊副外长Hossein Amir Abdollahian的话表示。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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