伊朗指责土耳其造成叙利亚内战拖延

路透安卡拉10月28日 - 伊朗官方新闻机构IRNA周二指责土耳其，称土耳其坚持要求叙利亚总统阿萨德下台和支持叙利亚境内的“恐怖组织”，导致叙利亚内战被拖延。叙利亚内战长达三年之久。

伊朗与土耳其各支持叙利亚内战的一方。

“土耳其干预叙利亚内政，导致战争拖延，大量无辜叙利亚平民丧生，”IRNA援引伊朗外交部一名高官报导称。

“如果土耳其官员停止要求叙利亚政权变更、并停止支持叙利亚境内的恐怖组织，叙利亚危机可能三年前就结束了。”这名官员说道。

伊朗官员的评论似乎是对土耳其总统埃尔多安所作评论的回应。土耳其媒体周一报导称，埃尔多安指责伊朗介入叙利亚宗派纷争。

“当我们与伊朗举行双边会谈时，他们同意共同解决这个问题。但实际行动却不是这样。”《Hurriyet》报援引埃尔多安报导称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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