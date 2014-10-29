伊朗指责土耳其造成叙利亚内战拖延

欧盟对英国设定苛刻退出条款 批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透安卡拉10月28日 - 伊朗官方新闻机构IRNA周二指责土耳其，称土耳其坚持要求叙利亚总统阿萨德下台和支持叙利亚境内的“恐怖组织”，导致叙利亚内战被拖延。叙利亚内战长达三年之久。
伊朗与土耳其各支持叙利亚内战的一方。
“土耳其干预叙利亚内政，导致战争拖延，大量无辜叙利亚平民丧生，”IRNA援引伊朗外交部一名高官报导称。
“如果土耳其官员停止要求叙利亚政权变更、并停止支持叙利亚境内的恐怖组织，叙利亚危机可能三年前就结束了。”这名官员说道。
伊朗官员的评论似乎是对土耳其总统埃尔多安所作评论的回应。土耳其媒体周一报导称，埃尔多安指责伊朗介入叙利亚宗派纷争。
“当我们与伊朗举行双边会谈时，他们同意共同解决这个问题。但实际行动却不是这样。”《Hurriyet》报援引埃尔多安报导称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透华盛顿4月28日 - 美国由共和党占主导的国会周五避免了政府关门，再给议员一周时间制定出一直到9月30日的联邦支出方案。但像国防支出等棘手的问题仍然无解。
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。