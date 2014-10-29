伊朗指责土耳其造成叙利亚内战拖延

中美关系：特朗普称中国可能非法侵入过民主党人的电子邮件
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安卡拉10月28日 - 伊朗官方新闻机构IRNA周二指责土耳其，称土耳其坚持要求叙利亚总统阿萨德下台和支持叙利亚境内的“恐怖组织”，导致叙利亚内战被拖延。叙利亚内战长达三年之久。
伊朗与土耳其各支持叙利亚内战的一方。
“土耳其干预叙利亚内政，导致战争拖延，大量无辜叙利亚平民丧生，”IRNA援引伊朗外交部一名高官报道称。
“如果土耳其官员停止要求叙利亚政权变更、并停止支持叙利亚境内的恐怖组织，叙利亚危机可能三年前就结束了。”这名官员说道。
伊朗官员的评论似乎是对土耳其总统埃尔多安所作评论的回应。土耳其媒体周一报道称，埃尔多安指责伊朗介入叙利亚宗派纷争。
“当我们与伊朗举行双边会谈时，他们同意共同解决这个问题。但实际行动却不是这样。”《Hurriyet》报援引埃尔多安报道称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)