伊朗总统称西方蓄意给伊朗制造乾旱

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透迪拜9月11日电---部分伊朗网站周二报导称，伊朗总统艾哈迈迪内贾德指责伊朗的敌人实施阴险计划，破坏飘向伊朗的降雨云团，给该国制造了乾旱。
艾哈迈迪内贾德以发表反美和反以色列言论闻名，他以前也曾发表过类似言论，指责西方国家设计阴谋在伊朗制造乾旱。
据包括BBC波斯语网站和www.snn.ir在内的一些网站报导，艾哈迈迪内贾德周一称：“敌人破坏飘向我国的云团，这是一场伊朗必须打赢的战争。”
伊朗是世界上气候最乾旱的国家之一。该国官员曾警告称，伊朗部分地区降雨量严重不足，已造成乾旱条件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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