伊朗总统希望出席伦敦奥运会

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透迪拜5月17日电---伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，该国总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）周四表示，他希望出席2012年的伦敦奥运会以支持本国运动员，但英国当局在接待他方面存在“问题”。
伊朗去年曾称，该国可能抵制伦敦奥运会，因为其认为伦敦奥运会的会徽看起来像是单词“Zion”，有种族主义之嫌。“Zion”的意思是指耶路撒冷城，而伊朗并不承认以色列。
但艾哈迈迪内贾德的态度似乎发生了明显变化，但尚不清楚他是否正式要求出席伦敦奥运会。
IRNA援引他的话称，“我想来到参加2012年伦敦奥运会的伊朗运动员身边支持他们，但他们（东道主）对此却存在问题。”
伊朗拒绝开放核项目供国际社会监督，加上该国无法消除西方对其寻求发展核武器的担心，导致其与英国的关系紧张。
据伊朗媒体报导，迄今已有约50名伊朗运动员获得参加伦敦奥运会的资格。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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