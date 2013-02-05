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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 5日 星期二 11:59 BJT

内贾德称愿成为伊朗升入太空第一人

据伊朗媒体报道，该国总统内贾德周一宣称准备成为伊朗载入太空第一人。伊朗上周宣布已成功将一只猴子送入太空，且活着返回地面。伊朗官方称，这朝着实现将人类送入太空的目标迈近了一大步。这加深了西方国家担忧，因同样的火箭技术可以用于弹道导弹搭载核弹头。路透
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