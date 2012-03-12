伊朗总统称不怕西方的军事行动

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透迪拜3月11日电（记者 Marcus George）---伊朗媒体周日报导称，该国总统艾哈迈迪-内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）再次严词抨击西方国家，称伊朗不怕军事行动。
伊朗法斯通讯社（Fars news agency）援引艾哈迈迪-内贾德参观该国西部城镇卡拉季（Karaj）时的讲话报导称，“伊朗不怕你们（西方）的炸弹、军舰和飞机。这些武器不值得害怕。”
“你们对伊朗声称所有选项都可供选择，但却对它们（各种选项）不闻不问。傲慢和殖民年代早已过去，你们不讲理的时代也不复存在。”
美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国六大国上周接受了伊朗就其核项目举行新一轮会谈的提议。
面对外界怀疑伊朗秘密研发核武器，西方国家对该国实施严厉制裁，试图迫使其向国际核查人员开放核活动。伊朗不仅对其进行军事研发活动矢口否认，也不允许国际核查人员进入受怀疑的军事地点。
法斯通讯社还报导称，内贾德周四可能现身议会接受质询。内贾德上月被议会传唤就其应对经济的方式接受质询。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
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