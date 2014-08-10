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时事要闻 | 2014年 8月 10日 星期日 17:49 BJT

伊朗客机坠毁德黑兰机场附近 据称48人罹难--IRNA

路透迪拜8月10日 - 伊朗官方媒体报导，一架Sepahan航空公司Iran-140机型班机原定飞往伊朗东北部城市塔巴斯，周日早上由德黑兰的梅赫拉巴德(Mehrabad)机场起飞后，坠毁在一个住宅区，机上48名乘客及机组员全部罹难。

伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，民航当局称，乘客包括两名婴儿及三名未满12岁的孩童。

国营电视台报导称，失事地区至少有三人因灼伤而送医。

IRNA报导称，一具引擎熄火导致这起坠机事件。

梅赫拉巴德机场位于德黑兰的西郊，主要为国内机场，但也提供一些国际航线起降。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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