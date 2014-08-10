伊朗客机坠毁德黑兰机场附近 据称48人罹难--IRNA

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透迪拜8月10日 - 伊朗官方媒体报导，一架Sepahan航空公司Iran-140机型班机原定飞往伊朗东北部城市塔巴斯，周日早上由德黑兰的梅赫拉巴德(Mehrabad)机场起飞后，坠毁在一个住宅区，机上48名乘客及机组员全部罹难。
伊斯兰共和国通讯社(IRNA)报导，民航当局称，乘客包括两名婴儿及三名未满12岁的孩童。
国营电视台报导称，失事地区至少有三人因灼伤而送医。
IRNA报导称，一具引擎熄火导致这起坠机事件。
梅赫拉巴德机场位于德黑兰的西郊，主要为国内机场，但也提供一些国际航线起降。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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