伊朗对OPEC月底会议达成限产协议感到乐观

路透迪拜11月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼在伊朗石油部通讯社SHANA上称，伊朗乐观认为石油输出国组织(OPEC)下周的会议上能达成石油限产协议，并计划宣布其限产决定。

“仔细研究了阿尔及利亚能源部长(Nouredine Bouterfa)今天提出的有关各国产量的建议，”尚甘尼与Bouterfa会面后在周六称。

SHANA报导，Bouterfa称阿尔及利亚建议OPEC成员国每日减产110万桶，非成员国每日共减产60万桶。

“如果OPEC成员国...同意，油价明年可能达到50-55美元，明年年底达到60美元，”报导援引Bouterfa的说法称。

“我们将在11月30日OPEC会议上阐述我们对这项提议的观点，”尚甘尼称。“总体趋势和公开声明显示，OPEC能就产量和市场管理达成可行的协议。”

“如果我们能达成一致，那么我乐观认为油价将上升，这也是世界经济需要的。”(完)