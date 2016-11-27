伊朗对OPEC月底会议达成限产协议感到乐观

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜11月26日 - 伊朗石油部长尚甘尼在伊朗石油部通讯社SHANA上称，伊朗乐观认为石油输出国组织(OPEC)下周的会议上能达成石油限产协议，并计划宣布其限产决定。
“仔细研究了阿尔及利亚能源部长(Nouredine Bouterfa)今天提出的有关各国产量的建议，”尚甘尼与Bouterfa会面后在周六称。
SHANA报导，Bouterfa称阿尔及利亚建议OPEC成员国每日减产110万桶，非成员国每日共减产60万桶。
“如果OPEC成员国...同意，油价明年可能达到50-55美元，明年年底达到60美元，”报导援引Bouterfa的说法称。
“我们将在11月30日OPEC会议上阐述我们对这项提议的观点，”尚甘尼称。“总体趋势和公开声明显示，OPEC能就产量和市场管理达成可行的协议。”
“如果我们能达成一致，那么我乐观认为油价将上升，这也是世界经济需要的。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 李爽)
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