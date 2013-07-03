《独家新闻》伊朗从德法进口高纯度氧化铝矿石

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月2日 - 伊朗正利用西方制裁的漏洞，从包括德国和法国在内的若干欧洲国家进口高纯度的精炼氧化铝矿石，用以制造装甲零部件和导弹部件。

西方国家针对伊朗核计划进行的制裁对该国经济诸多领域造成冲击，其中包括钢铁和其它金属。伊朗在金属方面十分依赖进口。

精炼氧化铝矿石始终未被纳入欧盟对伊朗的制裁范围内，但7月1日生效的美国新一轮对伊朗制裁措施寻求堵上这一漏洞。根据美国财政部的简报，美国最新的制裁措施将涵盖包括铝在内的原材料或半成品金属材料。

奥巴马政府顾问杜博维茨(Mark Dubowitz)表示：“7月1日之后，新的制裁将会加入若干禁止与伊朗进行贸易的金属，包括铝、煤炭、钢铁、金、银、铂等，也应该包括氧化铝。”

氧化铝提炼自原料铝土矿。它通常用来生产铝，但高纯度或“化学等级”氧化铝具有非金属应用属性，使其可用于敏感的军事用途。

根据全球贸易信息服务组织(Global Trade Information Services)的贸易数据，在2012年1月-2013年3月之间，伊朗从德法等国大约进口了4,000吨氧化铝，采购来源地还包括斯洛文尼亚、意大利、匈牙利和比利时。

专家和贸易商表示，高昂的价格(每吨700-1,000美元)和进口数量相对较小说明伊朗进口的最有可能是高纯度化学级氧化铝。(完)