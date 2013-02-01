国际油市: 受欧美制裁影响,今年亚洲买家将进一步削减伊朗石油进口

**削减进口量**

伊朗石油最大的消费国--中国在2012年将伊朗石油进口量削减21%,至每日438,448桶.而降幅最大的国家是日本,进口量大减40%至每日189,076桶.

韩国进口量也下降了36%至每日153,400桶,印度减少了1.7%至315,200桶.

JX Nippon Oil & Energy 会长Yasushi Kimura表示,今年日本对伊朗石油的进口量约将减少15%,上限为日均进口不超过16万桶左右,并有可能进一步削减.

行业人士表示,中国2013年也可能进一步减少从伊朗购买原油,幅度为5-10%,相当于每日减少进口约2-4万桶原油.

印度计划在下一财年将伊朗石油进口量削减10-15%,韩国炼油商则将在5月止的六个月内将伊朗石油进口量降到比上年同期低约20%的水平.

"你要是问我能不能削减更多原油进口,答案是可以,"一名日本炼油企业高管表示.他拒绝署名,因未得授权向媒体透露消息.