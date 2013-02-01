国际油市: 受欧美制裁影响,今年亚洲买家将进一步削减伊朗石油进口

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
**削减进口量**
伊朗石油最大的消费国--中国在2012年将伊朗石油进口量削减21%,至每日438,448桶.而降幅最大的国家是日本,进口量大减40%至每日189,076桶.
韩国进口量也下降了36%至每日153,400桶,印度减少了1.7%至315,200桶.
JX Nippon Oil & Energy 会长Yasushi Kimura表示,今年日本对伊朗石油的进口量约将减少15%,上限为日均进口不超过16万桶左右,并有可能进一步削减.
行业人士表示,中国2013年也可能进一步减少从伊朗购买原油,幅度为5-10%,相当于每日减少进口约2-4万桶原油.
印度计划在下一财年将伊朗石油进口量削减10-15%,韩国炼油商则将在5月止的六个月内将伊朗石油进口量降到比上年同期低约20%的水平.
"你要是问我能不能削减更多原油进口,答案是可以,"一名日本炼油企业高管表示.他拒绝署名,因未得授权向媒体透露消息.
"我认为日本炼油商的配置,可以令其在不下调产能的情况下加工其它品级的石油.至于亚洲国家为何进口伊朗原油,答案则是因为它们具有竞争力."(完) (编译 梁睿雪; 审校 龚芳)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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