核协议实施之际伊朗可动用逾1,000亿冻结资产--美国官员

路透维也纳7月14日 - 美国官员周二表示，当伊朗核协议实施之际该国将能够动用逾1,000亿美元的已冻结资产，而协议的实施取决于伊朗何时收缩其核计划、以及联合国核机构对此的确认。

要求匿名的美国官员称，如果伊朗不遵守协议，联合国安理会将在65日内恢复对伊朗的制裁。

根据协议条款，如果监督协议执行情况的小组多数成员坚持的话，伊朗可能必须在24天内允许国际原子能总署(IAEA)进入包括军事基地在内的可疑核基地，或向其提供其他方式以解决他们的这个疑虑。

官员们称，这个由八位成员组成的小组包括英国、中国、法国、德国、俄罗斯、美国、伊朗和欧盟。因此，美国、三个欧洲国家以及欧盟可以强迫伊朗允许他们进入这些地方，而伊朗、中国和俄罗斯不能否决这项权利。

一名美国官员称，如果伊朗拒绝照做，那么六大国可以恢复联合国安理会对伊朗的制裁，这一过程可在65天时间内完成。(完)

(编译 王洋/王颖；审校 白云)

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